Симферопольцы массово уничтожают установленные в городе емкости для воды

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Жители столицы Крыма начали ломать емкости, установленные в городе для дополнительного обеспечения горожан водой.

Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением Симферополя и прилегающих районов сообщила глава администрации города Елена Проценко.

«К огромному сожалению, есть факты вандализма по отношению к емкостям. У нас за первые сутки было пробито топором пять емкостей и гвоздем сделали отверстия еще в одной. Конечно, они теперь непригодны, - заключила она, попросив жителей города «уважать чужой труд». – Хочу обратиться к жителям города: мы делаем все возможное для того, чтобы город был с водой круглосуточно. Но у нас нет возможности закупить дополнительно емкости, во всяком случае быстро».

Кроме того, по словам главы администрации, местоположение некоторых емкостей будет частично скорректировано. Это будет делаться для того, чтобы водовозкам было удобнее подвозить воду для наполнения. Перестановки, как и график наполнения емкостей, будут корректироваться «в ручном режиме».

Переход на режим ограниченной водоподачи в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе начался с 24 августа в связи с засухой и критически низкими объемами воды в водохранилищах. На втором этапе ограничений, который начался в среду, часть районов Симферополя перейдет на дневное обеспечение водой (с 6:00 до 23:00), остальные продолжат получать воду два раза в день по несколько часов. На третьем этапе утвержденные ранее графики будут сокращаться по часам.

По мнению директора НПФ «Водные технологии» Анатолия Копачевского, при самом худшем из сценариев – если дожди не вернутся в Крым после октября – регион может застрять в режиме жестких водных ограничений на полтора года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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