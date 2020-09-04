Общество
Сильный дождь и ветер: на Севастополь надвигается непогода
фото © Крым.реалии
В управлении МЧС России по Севастополю предупредили, что в городе ночью 4 сентября и днем 5 сентября ожидается ухудшение погодных условий.
«Прогнозируются дождь – временами очень сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с», – предупредили в ведомстве.
Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасности.
«Существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев, ударов молний в предметы и конструкции, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море», – отметили в ведомстве.
Ранее в управлении МЧС России по Крыму объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 сентября.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Холодный фронт принесет в Крым грозы и ливни. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на вторую половину пятницы и всю субботу из-за холодного фронта, который принесет непогоду.
Власти обещают залить Крым искусственными дождями. Центральная аэрологическая обсерватория выиграла в тендере на выполнение авиационных работ по искусственному привлечению осадков в Крыму.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 3 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 3 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на среду 2 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 2 сентября.
Сильный дождь и ветер: на Севастополь надвигается непогода
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