Сильный дождь и ветер: на Севастополь надвигается непогода

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В управлении МЧС России по Севастополю предупредили, что в городе ночью 4 сентября и днем 5 сентября ожидается ухудшение погодных условий.

«Прогнозируются дождь – временами очень сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с», – предупредили в ведомстве.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасности.

«Существует риск обрыва линий электропередач, падения деревьев, ударов молний в предметы и конструкции, подтопления территорий, находящихся в низинах, подвалов и цокольных этажей. Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море», – отметили в ведомстве.

Ранее в управлении МЧС России по Крыму объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 сентября.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Холодный фронт принесет в Крым грозы и ливни. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на вторую половину пятницы и всю субботу из-за холодного фронта, который принесет непогоду.

Власти обещают залить Крым искусственными дождями. Центральная аэрологическая обсерватория выиграла в тендере на выполнение авиационных работ по искусственному привлечению осадков в Крыму.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 3 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 3 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 2 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 2 сентября.