Севастополь закупит водопроводные трубы на 53 млн рублей

Севастопольский ГУП «Водоканал» закупит 3,5 километра резервных труб для того, чтобы оперативно устранять аварии на сетях.

Об этом заявил на заседании правительства Севастополя и.о. главы департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«В рамках разработанного плана предусмотрено приобретение аварийного запаса материалов для незамедлительного устранения аварийных ситуация. Финансирование производится из резервного фонда РФ», - сказал Горлов.

По данным пресс-службы депаратамента городского хозяйства, из резервного фонда РФ на эти цели было выделено 53,5 млн рублей.

Врио губернатора Михаил Развожаев уточнил, что эти материалы пригодятся не только для устранения аварий, но и для оперативной переброски воды из имеющихся источников в Черную речку и монтажа временных водопроводов. Это, по его словам, временная мера до тех пор, пока не будет реализован крупный проект по переброске воды из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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