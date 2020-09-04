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Происшествия

Россиянка попала в передрягу на мысе Меганом в Крыму

16:08 пятница, 4 сентября 2020
Судак

Жительницу Москвы, приехавшую на отдых в Крым, пришлось выручать спасателям в районе Судака.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о пострадавшей поступило на оперативный пульт МЧС около половины четвертого днем: женщина повредила ногу где-то в районе маяка, на мысе Меганом, точное местоположение неизвестно.

Выехавшие на место спасатели обнаружили пострадавшую на так называемой «ложной тропе», которая привела женщину на труднодоступный участок со сложным скальным и сыпучим рельефом, где она, в итоге, и повредила ногу до такой степени, что не смогла дальше двигаться самостоятельно.

«Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем, используя альпинистское снаряжение со страховкой и носилки, спасатели организовали безопасный подъем девушки и эвакуировали к служебному автомобилю, на котором транспортировали пострадавшую жительницу города Москва в приемное отделение Судакской городской больницы», - пояснили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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