Российские самолеты уничтожили артбатарею и танки в Крыму

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Оперативно-тактическая авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа нанесла удар по объектам условного противника на общевойсковом полигоне Опук в Крыму в ходе проведения двустороннего тактического учения войск.

Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

«В ходе выполнения полетных заданий летчики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание авиабомб различного калибра. Экипажи самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации Су-30СМ, Су-34, Су-24М и Су-25 уничтожили мишени, обозначающие батарею артиллерийских орудий, колонну танков и мотопехотную роту условного противника на марше», – говорится в сообщении.

Всего в учениях было задействовано 15 самолетов оперативно-тактической авиации ЮВО.

Двустороннее тактическое учение проходит на межвидовом полигоне Опук в Крыму в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов учения принимают участие до 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе порядка 20 кораблей и судов обеспечения, более 20 самолетов и более 60 вертолетов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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