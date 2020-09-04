Рестораторы Севастополя готовятся работать в условиях вододефицита

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Бизнесмены Севастополя начали продумывать план работы своих заведений на случай введения графика подачи воды, как это уже произошло в Крыму.

Несмотря на то, что власти города говорят, что запасов воды хватит до декабря, ситуация с засушливым летом и стремительным снижением уровня воды в Чернореченском водохранилище уже заставляет многих беспокоиться.

О том, как рестораны и кафе переживут ограничения по воде, рассказал управляющий фермерской лавки «Винодельня 78» Михаил Богданов.

«Конкретно на нашем заведении это вряд ли отразится, у нас есть резервные аварийные емкости для воды. Их хватает где-то на 4-5 часов бесперебойной работы. У нас большую площадь занимает озеленение, на его полив требуется много воды. С учетом полива мы потребляем около 10 кубов в день, из них треть уходит на кухню. Но у тех, кто арендует помещения в городе, нет возможности поставить себе аварийные резервуары. Для таких заведений график воды будет проблемой», - поделился Богданов.

По его мнению, работать без воды общепиту практически невозможно. В условиях ограниченного поступления воды выжить можно, но это обернется большими финансовыми потерями.

«Можно перейти на одноразовую посуду, скорректировать работу кухонь, изменить меню, чтобы мыть меньше посуды, но все это существенно увеличит расходы ресторана», - сказал Богданов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец августа в Чернореченском водохранилище оставалось 22,5 миллионов кубов воды – это примерно третья часть от его полного заполнения. При этом, по данным крымского гидрометцентра, в августе в Крыму полностью пересохли несколько основных рек.

В Симферополе и ряде муниципалитетов Симферопольского и Бахчисарайского районов уже введены графики подачи воды. В Симферополе также будут установлены более двух сотен баков для снабжения населения питьевой водой. Глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил журналистам, что никто не ожидал такой засухи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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