Власть
Прокуратура хочет закрыть два ТЦ в Севастополе
фото © Новости Крыма
Сотрудники прокуратуры Севастополя нашли нарушения требований пожарной безопасности в двух торговых центрах города.
Один из них уже закрыт по решению суда.
Речь идет о ТЦ, расположенном на улице Льва Толстого. Несколькими днями ранее деятельность этого торгового центра была приостановлена, так как суд решил, что его использование небезопасно. Однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, индивидуальный предприниматель, владеющий этим ТЦ, не стал выполнять решение суда и снова открыл магазины. К решению вопроса пришлось привлекать судебных приставов.
«По результатам выездной проверки здание торгового центра освобождено от людей, все входы опломбированы. В отношении собственника торгового центра составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера)», - сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, второй опасный торговый центр - торговый дом «Товары для детей и молодежи». Проверка показала, что в нем также нарушаются требования пожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью сотрудников и посетителей.
Прокуратура просит суд принудить собственника устранить все нарушения и закрыть ТЦ до тех пор, пока это не будет сделано. Исковое заявление находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Севастополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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