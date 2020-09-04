Прогноз погоды в Крыму на пятницу 4 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 4 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, очень высокая температура (Аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), в восточных районах и в г. Севастополе), уровень опасности оранжевый, очень высокая температура (Аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности желтый. На южном побережье - очень высокая температура (Аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 26, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью около 23 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 19 градусов. Ветер восточный 3 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 26, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти обещают залить Крым искусственными дождями. Центральная аэрологическая обсерватория выиграла в тендере на выполнение авиационных работ по искусственному привлечению осадков в Крыму.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 3 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 3 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на среду 2 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 2 сентября.

Аномальная жара накроет Крым до конца недели. В Крыму и Севастополе с 1 по 5 сентября ожидается очень жаркая погода, среднесуточная температура воздуха на семь градусов превысит климатическую норму.