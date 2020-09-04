Под Евпаторией из воды спасли годовалого ребенка

Годовалый малыш чуть не утонул на пляже под Евпаторией.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Инцидент произошел около полудня на пляже «Мохито» в поселке Заозерном. Тонувшего в воде малыша успели достать из воды очевидцы. Ребенок с диагнозом неполное утопление был доставлен в Евпаторийскую детскую больницу.

Как отметили в ведомстве, с начала года это уже 57-е происшествие на воде на территории Республики Крым. В этих происшествиях сотрудникам МЧС удалось спасти 40 человек. Еще 41 человек, в том числе несколько детей, погибли.

Ранее, как сообщалось, в поселке Николаевка в последние дни августа утонул 14-летний подросток. Спустя сутки поисковой операции тело ребенка было найдено в 50 метрах от берега.

В середине августа трагедия произошла в селе Оленевка на западе Крыма. Очевидцы вытащили на берег тело пятилетнего мальчика. Прибывшие на место происшествия медики смогли лишь констатировать смерть.

Еще один случай произошел в конце июня на одном из закрытых для купания пляжей в Евпатории. Рабочий с берега заметил в воде детей, зовущих на помощь, вызвал спасателей и пытался помочь самостоятельно. К сожалению, семилетнюю девочку спасти не удалось.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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