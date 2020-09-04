Перевозчику из Ялты, обвиненному в хищении средств, дали условный срок и штраф

Вынесен приговор суда в отношении жительницы города Ялты, задержанной сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за хищение денежных средств в особо крупном размере из бюджета Республики Крым.

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по РК.

Установлено, что директор транспортного предприятия города Ялты предоставляла в Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории. Таким образом, на основании предоставленных документов из бюджета Республики Крым перевозчиком незаконно получено порядка 11 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан.

В отношении руководителя предприятия следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Ялтинский городской суд признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении.

Обвиняемая признала вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме, оказывала содействие следствию, а также обязалась возместить материальный ущерб государству в полном объеме (11 миллионов рублей). С учетом данных обстоятельств, суд счел возможным применить условную меру наказания и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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