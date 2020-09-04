Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе новые случаи COVID-19: сводка за сутки ● Коронавирус выявлен в Крыму за сутки у 43 человек ● Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах ● Крымские ученые обещают резкий рост числа случаев COVID на полуострове ● Коронавирус выявлен у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму
Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за сутки
Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки.
Соответствующая информация опубликована на сайте министерства здравоохранения республики.
Общее количество граждан с подтвержденным COVID-19, скончавшихся в Крыму с начала пандемии, составило 32.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2625 случаев новой коронавирусной инфекции.
Выздоровевших за весь период – 1791 человек, из них 51 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус выявлен в Крыму за сутки у 43 человек. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 43 человек в Крыму за сутки.
Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах. Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.
Крымские ученые обещают резкий рост числа случаев COVID на полуострове. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Крыму может вырасти в разы, если скорость распространения инфекции, которая измеряется индексом передачи возбудителя, сохранится на сегодняшнем уровне.
Коронавирус выявлен у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму. Новая коронавирусная инфекция выявлена у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт», который проходит под Судаком.
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