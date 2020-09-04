Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за сутки

Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки.

Соответствующая информация опубликована на сайте министерства здравоохранения республики.

Общее количество граждан с подтвержденным COVID-19, скончавшихся в Крыму с начала пандемии, составило 32.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2625 случаев новой коронавирусной инфекции.

Выздоровевших за весь период – 1791 человек, из них 51 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус выявлен в Крыму за сутки у 43 человек. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 43 человек в Крыму за сутки.

Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах. Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.

Крымские ученые обещают резкий рост числа случаев COVID на полуострове. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Крыму может вырасти в разы, если скорость распространения инфекции, которая измеряется индексом передачи возбудителя, сохранится на сегодняшнем уровне.

Коронавирус выявлен у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму. Новая коронавирусная инфекция выявлена у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт», который проходит под Судаком.