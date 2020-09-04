Общественники нашли канализацию на пляжах Коктебеля

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Зловонные врезки фонтанируют прямо возле шезлонгов отдыхающих.

Нечистоты сливают на пляжи курортного поселка Коктебель (входит в состав Феодосии) и в Черное море. Об этом сообщил крымский блогер Александр Талипов, который выложил в Youtube видео выброса фекалий. На записи слегка разгребается галька на пляже — из ямки начинает бить мутная жидкость с неприятным запахом, рассказал Талипов.

«Вот такой себе «питьевой фонтанчик», — пошутил он. — Я бы предложил администрации Феодосии приехать сюда и прополоскать рот водой, когда они говорят о том, что в Коктебеле все хорошо».

Талипов уточнил, что нечистоты попадают в море через пять разных источников, из которых прямо под носом у отдыхающих льется зловонная жидкость с характерными темными отложениями.

«Откуда может идти вода, когда нет дождей, а все ливнестоки пересохли? Это, безусловно, отработанная техническая и канализационная вода, которая сливается в море. При этом совершается преступление, но местная власть не реагирует», — констатировал Александр Талипов.

Найденные Талиповым «источники» в Коктебеле — часть многочисленных незаконных сливов канализации этого курортного поселка. В 2019-м там уничтожили самовольно проложенную канализационную систему, по которой фекалии сбрасывались прямо в море. Тогда глава администрации поселка Валентина Прохоренко сообщила, что до этого были уничтожены еще три незаконные врезки в канализацию.

Проблема слива в море нечистот в Крыму существует десятки лет, но решить ее власти не способны.

Например, четыре дня назад жительница Севастополя опубликовала в соцсетях видео, как фекалии прибило к Солдатскому пляжу в Гагаринском районе. «Кошмар» и «катастрофа» последние несколько лет творятся и в Стрелецкой бухте, которую раньше называли «одной из чистейших акваторий Севастополя», а теперь она похожа на болото, окруженное жилыми домами и апартаментами. Болотом рискует стать и пляж Омега в бухте Круглая, в чью «стоячую» воду сливаются нечистоты.

В марте прошлого года поселок Форос затопила канализация из новых многоэтажек, откуда стоки текли в море через дома и огороды местных жителей. У Феодосии в 2017 году жители наблюдали стекающий в море зловонный фиолетовый ручей. Разливы нечистот за последние четыре года также наблюдались в Алупке, Саках, Ялте, и Каче.

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