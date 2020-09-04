Новые скважины для Крыма несут серьезную опасность

фото © Новости Крыма

Большие объемы воды, которые вынуждены сегодня поднимать в Крыму из скважин, чтобы минимально обеспечить Симферополь и прилегающие районы, могут привести к засолению горизонтов в том случае, если забор воды не будет контролироваться.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор НПФ «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Эксперт пояснил, что при заборе из скважин больших объемов воды уровень воды в скважинах начинает понижаться, а вместо нее на тех подземных участках, которые располагаются недалеко от моря, в горизонты начнет поступать соленая вода. Такая опасность может существовать в районе Ивановского водозабора, откуда 29 июня начали осуществлять дополнительный забор и переброску воды в Межгорное водохранилище для дополнительного снабжения Симферополя.

«Но ситуация у нас, на самом деле, безвыходная: есть город 500 тысяч человек, в такой же неблагоприятной ситуации находится Севастополь на сегодняшний день», - отметил Копачевский.

Чтобы водоносные горизонты не пострадали и могли вовремя восстанавливаться, необходимо уже сейчас проводить анализ того, как влияет забор воды на состояние скважин.

«Чтобы не происходило засоление, нужна многолетняя аналитическая работа, как проводилась когда-то в СССР: была гидрогеологическая партия, делалась модель подземных вод по Крыму, было понятно, какой водоотбор можно делать, а какой нельзя, какие разгрузочные горизонты делают заслонку для морской воды – это все в СССР существовало. За время Украины, к сожалению, многие эти проработки были утеряны, - констатировал специалист. – Но нужно начинать этим заниматься. Необходимо уже сейчас вести статистику (на Ивановском водозаборе – ред.), на сколько метров упал уровень воды не только в скважинах, но и в рядом находящихся селах».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Плещущиеся у берегов Крыма дельфины попали на видео и удивили сеть. Отдыхающие в Крыму заметили плещущихся у берега дельфинов. Произошедшее попало на видео и удивило пользователей сети, ролик был опубликован в Instagram.

На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными. Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.

На косе Беляус в Крыму проблемы с уборкой мусора. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудниками министерства было проверено 12 пляжей в пгт. Черноморское, с. Межводное, с. Оленевка и на косе Беляус.

Эксперты рассказали, почему в Крыму дельфины выбрасываются на берег. Случаи выброса дельфинов, зафиксированные у берегов полуострова, связаны с тяжелыми болезнями и травмами, полученными после запутывания в рыболовецких сетях.