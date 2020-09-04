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Общество

Названы продукты, которые вызывают раннее старение и, наоборот, сохраняют молодость

08:42 пятница, 4 сентября 2020
Названы продукты, которые вызывают раннее старение и, наоборот, сохраняют молодость

фото © Гастромон

Ученые пришли к выводы о том, что частое употребление ультраобработанной пищи, включая жареное мясо и фастфуд, провоцирует преждевременное старение клеток.

Продукты питания, которые были термически обработаны в масле, образуют канцерогены. Они, в свою очередь, разрушают коллаген — белок, составляющий основу соединительной ткани.

Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Science Alert.

Чтобы предотвратить возрастные изменения, рекомендовано отказаться от вредной пищи и активно насыщать свой рацион продуктами, содержащими коллаген. Среди них: морковь, помидоры, шпинат, жирные сорта рыбы.

Ранее СМИ публиковали три возраста - переломных этапа в старении человека и число хронических заболеваний на каждом из них.

Еще недавно британские ученые выяснили, что пожилые люди, которые увлекаются искусством и регулярно ходят в музеи и театры, живут дольше. Причем продолжительности жизни увеличивается независимо от социального статуса и благосостояния.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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