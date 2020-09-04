Крымский адвокат признан виновным в мошенничестве с квартирой

Центральный районный суд Симферополя признал адвоката виновным в мошенничестве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Приговором Центрального районного суда Симферополя подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы признано считать условным с испытательным сроком на три года, – говорится в сообщении. – Приговор в законную силу не вступил».

Адвокат признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Также осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью в адвокатуре Российской Федерации сроком на 2,5 года.

По данным следствия, в марте 2017 года адвокат, зная, что одна из потерпевших владеет половиной квартиры в Симферополе стоимостью более 524 тыс рублей, решил завладеть недвижимым имуществом. Для этого он попросил знакомого из Феодосии изготовить ложный бланк нотариальной доверенности от имени потерпевшей, предоставляющий право на продажу части квартиры.

В свою очередь знакомый, не зная планов осужденного, обратился к ранее знакомому нотариусу, который заверил доверенность с ложными сведениями. Получив доверенность, адвокат нашел покупателя и продал долю в недвижимости за 650 тысяч рублей. В результате потерпевшим причинен материальный вред в размере более 1,1 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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