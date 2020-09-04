Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах ● Крымские ученые обещают резкий рост числа случаев COVID на полуострове ● Коронавирус выявлен у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму ● Аксенов неожиданно решил, что пик заболеваемости COVID в Крыму пройден ● Ребенок, турист и местные жители заболели COVID в Севастополе: сводка
Коронавирус выявлен в Крыму за сутки у 43 человек
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Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 43 человек в Крыму за сутки.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 3 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 43 случая коронавирусной инфекции. 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 – при скрининге здорового населения», – написал Аксенов.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2625 случаев новой коронавирусной инфекции. «91 из них завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1997 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 413 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава Крыма.
Выздоровевших за весь период – 1791 человек, из них 51 за последние сутки. С начала пандемии скончался 31 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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