Какой сегодня праздник 4 сентября

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Сегодня, 4 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения игры «Что? Где? Когда?»

Основатель программы – Владимир Ворошилов. Он провел свой первый выпуск семейной (как было задумано) викторины именно в этот день в 1975 г. Данный проект в буквальном смысле этого слова «вернул» режиссера, который после своей первой работы на телевидении попал в разряд «внештатников», к нормальной жизни и принес ему широкую известность.

Эволюция «Что? Где? Когда?» привела к появлению класса «знатоков» (участников викторины) среди бомонда на телевидении СССР. Эта игра стала первым интеллектуальным клубом светско-развлекательного характера.

День специалиста по ядерному обеспечению России

День специалиста по ядерному обеспечению России установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Он празднуется ежегодно 4 сентября — в годовщину создания Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР в 1947 году, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия (сегодня — это 12-е Главное управление Министерства обороны Российской Федерации).

Этот профессиональный праздник отмечен проведением мероприятий по награждению ветеранов подразделений особого риска и увековечению памяти погибших.

Агафон Огуменник

Народный праздник «Агафон Огуменник» отмечается 4 сентября (по старому стилю - 22 августа). В этот день православная церковь почитает мученика Агафоника. Другие названия праздника: «Агафон», «Агафонов день», «Огуменник», «Потехи лешего». По поверью крестьян, ночь на Агафона отличается проделками леших: «На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, раскидывает снопы по гумнам».

Также сегодня, 4 сентября, отмечают такие праздники:

- Международный день тхэквондо (International Taekwondo Day)

- День памяти преподобного Исаакия Оптинского

- День спасателя Армении

- День работника таможенной службы Молдовы

- День оттяга

- День незнакомых дорог

- День дикой природы (National Wildlife Day) в США

- День ореха макадамия (National Macadamia Nut Day) в США

- День книги в Таджикистане

- День разносчика газет (Newspaper Carrier Day) в США

- День иммигранта в Аргентине

- День кооперации в Иране

Сегодня именины празднуют: Зотик (Изот), Феодора, Ириний, Афанасий, Неофит, Феликс, Зенон, Северьян (Севериан), Феопрепий, Акиндин, Роза, Анфиса, Ор, Агафоник (Агафон), Ариадна, Евлалия, Розалия.

Что происходило 4 сентября в прошлые годы

1479 - испанцы одолели Португалию в споре за Канарские острова.

1781 - основан «город ангелов» Лос-Анджелес, на первых порах жило в нем 44 испанских поселенца.

1810 - русский царь принял присягу от князя Абхазии Георгия Шаваршидзе.

1888 - зарегистрирована торговая марка «Kodak».

1939 - Япония, будучи союзником гитлеровской Германии, заявила о невмешательстве в европейскую войну.

1959 - старт продаж колготок в США.

1975 - дебют на телевидении игры «Что? Где? Когда?».

1991 - в Киеве над парламентом впервые поднят сине-желтый флаг.

1998 - основана американская транснациональная корпорация «Google».

2009 - в США получил 5 пожизненных сроков американский десантник Стивен Грин за жестокие издевательства над мирным населением в Ираке.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 сентября. Какие праздники будут завтра?

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