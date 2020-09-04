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К Крыму подлетели два ядерных бомбардировщика США

14:03 пятница, 4 сентября 2020
К Крыму подлетели два ядерных бомбардировщика США

фото © www.popmech.ru

Сразу два стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерное вооружение, пролетели в непосредственной близости от Крыма.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar. Самолеты приблизились к границе с полуостровом на расстояние 53 километра.

Боинг Б-52 «Стратофортресс» (англ. Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная крепость») — американский стратегический бомбардировщик фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года.

Этот самолет пришел на смену B-36. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основная задача, для которой Б-52 разрабатывался — доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР.

Одна из модификаций Б-52 — Б-52G — является абсолютным рекордсменом по дальности среди боевых самолетов. Это также один из немногих военных самолетов, находящихся на службе непрерывно более полувека. Несмотря на то, что Б-52 разрабатывался в конце 1940-х — начале 1950-х, он по-прежнему остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС (наряду с B-1b Lancer) и будет оставаться таковым, как минимум, до 2030 года. На модернизацию самолетов планируется потратить 11,9 млрд долларов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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