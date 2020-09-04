Водный кризис
Развитие сюжета: Запасов воды в Симферополе с учетом экономии осталось на два месяца ● Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго ● Путин пообещал помочь решить вопрос с водой в Севастополе ● Ученые рассказали, как спасти Севастополь от дефицита воды ● В «Воде Крыма» рассказали о новых скважинах для Симферополя
Гендиректор «Воды Крыма» назвал масштабы потерь воды в Крыму
фото © Новости Крыма
Нормой водопотерь гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов назвал 30%.
Данные о потерях воды в разных районах полуострова он озвучил в интервью «Крымской газете».
— Норма водопотерь – 30%. А у нас в Ленинском районе – все 77%, раньше было 92-94%. В Джанкое и Саках потерь практически нет, потому что скважины находятся в городской черте и путь до потребителя очень короткий. А в Евпатории Ивановский водовод удален от города на 70 км, естественно, там есть потери, — рассказал Владимир Баженов.
По его словам, «Вода Крыма» меняет сети водоснабжения участками. Так, на реконструкцию и замену сетей в бюджете Крыма заложено 7 миллиардов рублей. Баженов уточнил, что работать приходится на крайне сложных объектах, что сильно замедляет процесс.
— Очистные сооружения – это, по сути, целые заводы по производству воды, цеха с оборудованием, лаборатории. Их надо перепроектировать на современные технологии, провести сложнейшие изыскания, — объяснил гендиректор предприятия.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго. При худшем из возможных сценариев Крым может застрять в режиме жестких водных ограничений года на полтора.
Ученые рассказали, как спасти Севастополь от дефицита воды. Ученые из Севастополя просчитали способы избавления города от дефицита воды, который становится особенно острой проблемой в маловодные годы, каким выдался и 2020-й.
В Алуште до конца года обещают отремонтировать Приморский парк. Приморский парк в Алуште должен быть отремонтирован до конца 2020 года.
В «Воде Крыма» рассказали о новых скважинах для Симферополя. В Симферопольском районе в ближайшее время планируется пробурить четыре скважины с общим дебетом порядка 10 тысяч кубометров в сутки.
Диетолог рассказала об опасности бутилированной воды для организма
Вода в пластиковой таре из магазинов не только не полезна для организма, но даже может быть опасна.
Названы продукты, которые вызывают раннее старение и, наоборот, сохраняют молодость
Ученые пришли к выводы о том, что частое употребление ультраобработанной пищи, включая жареное мясо и фастфуд, провоцирует преждевременное старение клеток.
Половина россиян хочет на пенсии жить у моря в Крыму
Самыми комфортными для отдыха пенсионеров регионами считаются Крым, Сочи и Байкал, отмечается в исследовании НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me
Холодный фронт принесет в Крым грозы и ливни
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на вторую половину пятницы и всю субботу из-за холодного фронта, который принесет непогоду.
20 часов назад
В Крыму насмерть сбили двоих пешеходов
19 часов назад
В Крыму вторую неделю ищут пропавшую школьницуфото
17 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости