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Водный кризис

Гендиректор «Воды Крыма» назвал масштабы потерь воды в Крыму

07:34 пятница, 4 сентября 2020
Гендиректор «Воды Крыма» назвал масштабы потерь воды в Крыму

фото © Новости Крыма

Нормой водопотерь гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов назвал 30%.

Данные о потерях воды в разных районах полуострова он озвучил в интервью «Крымской газете».

— Норма водопотерь – 30%. А у нас в Ленинском районе – все 77%, раньше было 92-94%. В Джанкое и Саках потерь практически нет, потому что скважины находятся в городской черте и путь до потребителя очень короткий. А в Евпатории Ивановский водовод удален от города на 70 км, естественно, там есть потери, — рассказал Владимир Баженов.

По его словам, «Вода Крыма» меняет сети водоснабжения участками. Так, на реконструкцию и замену сетей в бюджете Крыма заложено 7 миллиардов рублей. Баженов уточнил, что работать приходится на крайне сложных объектах, что сильно замедляет процесс.

— Очистные сооружения – это, по сути, целые заводы по производству воды, цеха с оборудованием, лаборатории. Их надо перепроектировать на современные технологии, провести сложнейшие изыскания, — объяснил гендиректор предприятия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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