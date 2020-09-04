Спорт
«Евпатория» сыграет с «Крымтеплицей» в финале Кубка Крымского футбольного союза
«Евпатория» сыграет с «Крымтеплицей» в финале Кубка Крымского футбольного союза (КФС), который состоится 5 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба КФС.
«В ближайшую субботу, 5 сентября в Симферополе пройдет финальный матч розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона-2019/20, в котором сыграют две лучшие команды полуострова – ФК «Евпатория» и «Крымтеплица» из Молодежного», – говорится в сообщении.
Матч пройдет на симферопольском стадионе «Фиолент» и начнется в 17.00. Встречу проведет бригада судей во главе с арбитром Юрием Ваксом.
Ранее завершился чемпионат Премьер-лиги КФС сезона 2019/2020. Первое место заняла «Евпатория», набравшая 67 очков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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