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Происшествия

Евпаториец стал фигурантом уголовного дела о незаконном содержании краснокнижных птиц

Прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела в отношении жителя Евпатории, который незаконно изъял из природы краснокнижных птенцов и выращивал в неволе.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что житель Евпатории в середине мая 2020 года, находясь в районе Воробьево Сакского района, зная, что обнаруженные им три птенца семейства соколиных «Балобан» занесены в Красную книгу Российской Федерации, изъял их из естественной среды», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина привез птенцов к себе домой. Одного из них мужчина передал третьим лицам, а двух других решил выращивать самостоятельно. Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 – незаконная добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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