Экс-спикер парламента Крыма Леонид Грач заразился коронавирусом

фото © Новости Крыма

Экс-председатель Верховного совета Крыма Леонид Грач с двумя членами семьи проходит лечение в ковидном госпитале в Симферополе.

Об этом сообщил источник в медучреждении.

«Госпитализирован сам Грач, жена и еще один член семьи. Состояние их, в принципе, нормальное. Не тяжелое», – сообщил собеседник агентства.

В период Крымской весны Грач отвергал возможность изменения государственной принадлежности Крыма.

Весной 2018 года Леонид Грач дал интервью украинскому изданию Gordon.com о жизни крымчан после 2014-го года, которое вызвало возмущение общественной палаты Республики Крым.

Леонид Грач занимал пост председателя Верховного совета Крыма с мая 1998 года по апрель 2002 года, после чего был избран депутатом Верховной рады Украины. Многие годы возглавлял крымский рескомитет Компартии Украины. 12 августа 2014 года политбюро Центрального комитета партии Коммунисты России предложило президенту РФ кандидатуру Грача на должность главы Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за сутки. Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус выявлен в Крыму за сутки у 43 человек. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 43 человек в Крыму за сутки.

Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах. Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.

Крымские ученые обещают резкий рост числа случаев COVID на полуострове. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Крыму может вырасти в разы, если скорость распространения инфекции, которая измеряется индексом передачи возбудителя, сохранится на сегодняшнем уровне.