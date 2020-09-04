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Общество

Диетолог рассказала об опасности бутилированной воды для организма

09:32 пятница, 4 сентября 2020
Диетолог рассказала об опасности бутилированной воды для организма

фото © vodopodgotovka-vodi.ru

Вода в пластиковой таре из магазинов не только не полезна для организма, но даже может быть опасна.

Такое мнение высказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Та вода, которая застойная, которая стоит в бутылках на полках в течение года, подвергается воздействию солнечных лучей и находится в пластике, чаще всего нам не очень подходит и оздоровительным эффектом не обладает», - сказала специалист агентству «Ридус».

Врач-диетолог рекомендует использовать в своем рационе проточную воду.

«Вода должна быть текучая, поэтому лучше всего устанавливать фильтры дома и брать воду оттуда с собой», - добавила она.

Также Дюваль рекомендует индивидуально высчитывать объем воды, который необходимо выпивать ежедневно: 30 миллилитров на один килограмм веса. Выпивать этот объем жидкости нужно постепенно.

«Некоторые из-за нелюбви к воде делают так: сейчас я с утра быстро эту норму выпью и буду свободен на весь день. Но таким образом вода не усваивается. За один прием не стоит выпивать более одного стакана. Вода должна быть постоянно в рационе, желательно каждый час делать несколько глотков воды», - отметила специалист.

Эксперт также рекомендовала добавлять в воду лимонный сок, потому что это способствует ощелачиванию воды и делает ее более усвояемой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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