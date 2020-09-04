Белорусская оппозиционерка Колесникова ответила на вопрос о статусе Крыма

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Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова ответила на вопрос о статусе Крыма.

Об этом шла речь в интервью изданию LB.ua.

«Озвучу официальную позицию Республики Беларусь. Думаю, что вы ее знаете. Де-факто Крым – это территория России, де-юре – это территория Украины», – сказала Колесникова.

Ранее главный конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, назвала присоединение Крыма к России «противоречащим международному закону».

В июле, находясь в Беларуси, Тихановская уклонилась от прямого ответа на вопрос, касающийся статуса Крыма. Позднее в эфире «Еврорадио» она заявила, что «юридически Крым является украинским, но фактически – он российский».

В Беларуси продолжаются протесты с требованием новых, честных выборов и прекращения насилия над протестующими со стороны сотрудников силовых структур. Канада, Великобритания и несколько стран ЕС, включая соседние с Беларусью Литва и Польша, не признали результаты последних выборов в Беларуси. Ранее крупнейшие партии, представленные в Европейском парламенте, уже объявили Лукашенко персоной нон грата.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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