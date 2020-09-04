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Б-52 около Крыма: появились подробности спецоперации НАТО

18:56 пятница, 4 сентября 2020
Б-52 около Крыма: появились подробности спецоперации НАТО

фото © www.goodfon.ru

Сегодня силы НАТО провели масштабную операцию около Крыма, а также в акватории Черного моря у побережья полуострова.

Подробности сообщил сайт texty.org.ua.

«Ловили на живца»: в качестве приманки была использована пара американских стратегических бомбардировщиков B52H «Стратофортрес», которые делали круги над Азовским побережьем Украины в непосредственной близости к Крыму.

По информации сайта, B52 периодически отключали транспондеры, которые передают сигналы с их координатами. Скорее всего, в эти промежутки российские военные включали свои радары на полную - за этим следили как минимум три разведывательные системы НАТО, два самолета-разведчика R135 и Sentinel R1 королевских ВВС Великобритании. Эти самолеты способны перехватывать сигналы не только систем ПВО, но и коммуникацию между российскими военными.

«Таким образом, в рамках этой уникальной операции НАТО и США получили важные разведывательные данные по деятельности ПВО и системы коммуникации российских вооруженных сил в регионе», - уточнено в сообщении.

Информация очень важна, учитывая масштабные маневры Кавказ-2020, которые состоятся в ближайшее время. Конечно, вся эта операция не могла состояться без согласия украинской стороны.

В прошлом году бомбардировщик B52 США приближался к Крыму со стороны Черного моря. Последний раз бомбардировщики США были в этой местности во время Второй мировой войны.

Ранее Новости Крыма сообщали:

К Крыму подлетели два ядерных бомбардировщика США. Сразу два стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерное вооружение, пролетели в непосредственной близости от Крыма.

Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами. Украинские власти в 2021 году планируют развернуть три дивизиона ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми ракетами, на побережье Азовского и Черного море.

К Крыму приблизились сразу два военных самолета США. Сразу два американских самолета-разведчика были засечены в акватории Черного моря недалеко от крымского побережья.

Командующий Южного военного округа России прибыл в Крым проверять боеготовность армии. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) России генерал армии Александр Дворников прибыл в Крым для проверки мероприятий боевой подготовки российского Черноморского флота.

Власть
Б-52 около Крыма: появились подробности спецоперации НАТО

Б-52 около Крыма: появились подробности спецоперации НАТО фото

Сегодня силы НАТО провели масштабную операцию около Крыма, а также в акватории Черного моря у побережья полуострова.

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