Происшествия
«Задушил и расчленил»: жителю Евпатории вынесли приговор за убийство супруги
фото © Крым.реалии
Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего местного жителя, признав его в убийстве своей супруги.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Судом установлено, что подсудимый в июле 2017 года, в ходе совместного со своей супругой распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой мужчина лишил потерпевшую жизни путем удушения. После чего, с целью сокрытия следов преступления, при помощи кухонного ножа расчленил труп потерпевшей и вынес его фрагменты в различные мусорные контейнеры, расположенные в Евпатории», – сказано в сообщении.
По информации ведомства, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого винновым и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре, отметив, что приговор в законную силу не вступил.
Имя и фамилия осужденного не называют, комментарии мужчины или его защиты отсутствуют.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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