«Задушил и расчленил»: жителю Евпатории вынесли приговор за убийство супруги

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Евпаторийский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего местного жителя, признав его в убийстве своей супруги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Судом установлено, что подсудимый в июле 2017 года, в ходе совместного со своей супругой распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой мужчина лишил потерпевшую жизни путем удушения. После чего, с целью сокрытия следов преступления, при помощи кухонного ножа расчленил труп потерпевшей и вынес его фрагменты в различные мусорные контейнеры, расположенные в Евпатории», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого винновым и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре, отметив, что приговор в законную силу не вступил.

Имя и фамилия осужденного не называют, комментарии мужчины или его защиты отсутствуют.

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