Власть
За один месяц власти Симферополя разрешили спилить более тысячи деревьев
С марта 2020 года в Симферополе выдано 194 разрешения на снос и обрезку зеленых насаждений.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте симферопольской администрации.
В частности, более трехсот деревьев разрешено снести на улице Джанкойской и по улице Крылова за территорией завода «Сизакор», еще более трехсот - в районе ул. Балаклавская до ул. Беспалова/ул. Родниковая (ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление РК»). Также выданы разрешения на вырубку поросли, снос и обрезку почти 300 кустов.
С начала сентября выданы порубочные билеты на снос свыше тысячи деревьев.
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Аксенов поручил выкупать у частников скважины в Крыму. С 7 сентября в Симферополе и еще 39 населенных пунктах региона действуют жесткие ограничения подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.
Подача воды из водохранилищ в Симферополь сократилась вдвое. По сравнению с прошлым годом подача воды из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ сократилась более, чем в два раза.
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