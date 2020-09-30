Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы ● Россияне опять начали скупать лимоны и маски ● Аксенов рассказал о заполняемости крымских отелей в «ковидный» сезон ● Губернатор Севастополя решил привиться от коронавируса ● Стабильно много: сводка по COVID-19 в Севастополе за сутки
Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки
фото © Новости Крыма
За 29 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции.
55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, 4 случая завозные из Украины.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции. 105 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3571 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 760 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3507 человек.
Выздоровевших за весь период – 2808 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россияне опять начали скупать лимоны и маски. Спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон в России в сентябре повысился более чем на треть по сравнению с августом.
Губернатор Севастополя решил привиться от коронавируса. Это произойдет после поступления российской вакцины в массовое производство.
Стабильно много: сводка по COVID-19 в Севастополе за сутки. По состоянию на утро 29 сентября в Севастополе был зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19 за сутки.
В Крыму врачи из других регионов будут регулярно сменять друг друга. Группы врачей, которые прибыли в Крым из регионов России, будут работать по две недели, после чего произойдет ротация кадров.
Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки
За 29 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции.
Ученые назвали причины ошибок тестов на COVID-19
Исследователи из Франции попытались выяснить причину частых ошибок ПЦР-тестов на COVID-19.
Вакцина от 23 штаммов пневмококка поможет не заболеть коронавирусом
Ученые назвали препараты, которые лучше всего подходят детям и взрослым, чтобы не заразиться и избежать тяжелых осложнений при коронавирусе.
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму
24 часа назад
Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы
15 часов назад
В Севастополе загорелся торговый центрфото
18 часов назад
В Симферополе строят канализационный коллектор за 11,5 млрд рублей
В крымской столице продолжается строительство канализационного коллектора глубокого заложения. Уже построено 2708 метров туннеля, а его общая длина составит около 17 км.