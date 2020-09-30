Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки

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За 29 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции.

55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, 4 случая завозные из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции. 105 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3571 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 760 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3507 человек.

Выздоровевших за весь период – 2808 человек.

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