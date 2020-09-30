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Власть

Возле символа Севастополя из-под земли забил фонтан

Возле символа Севастополя из-под земли забил фонтан

фото © Форпост

Струи воды активно бьют на Графской пристани в самом центре города.

Во время обильного дождя в центре Севастополя из-под земли забил фонтан. Необычная картина наблюдалась сегодня на Графской пристани возле одного из символов исторического места – мраморного льва.

Вода сильным потоком била буквально из-под земли, поднимаясь примерно на метровую высоту. По предварительным данным, в этом месте не проходят сети водоснабжения и водоотведения, и, вероятно, удивительная картина стала следствием непогоды.

Тем не менее в пресс-службе ГУПС «Водоканал» заявили, что инцидент будет проработан специалистами.

Отметим, что во время обильных осадков в Севастополе часто наблюдаются разного рода «чудеса». Так, последний обильный дождь, прошедший 18 июня, обернулся для города отключением электроэнергии в нескольких селах, затоплением домов и размывом подпорных стен.

В тексте использованы материалы: Форпост

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