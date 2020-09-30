Власть
Возле символа Севастополя из-под земли забил фонтан
фото © Форпост
Струи воды активно бьют на Графской пристани в самом центре города.
Во время обильного дождя в центре Севастополя из-под земли забил фонтан. Необычная картина наблюдалась сегодня на Графской пристани возле одного из символов исторического места – мраморного льва.
Вода сильным потоком била буквально из-под земли, поднимаясь примерно на метровую высоту. По предварительным данным, в этом месте не проходят сети водоснабжения и водоотведения, и, вероятно, удивительная картина стала следствием непогоды.
Тем не менее в пресс-службе ГУПС «Водоканал» заявили, что инцидент будет проработан специалистами.
Отметим, что во время обильных осадков в Севастополе часто наблюдаются разного рода «чудеса». Так, последний обильный дождь, прошедший 18 июня, обернулся для города отключением электроэнергии в нескольких селах, затоплением домов и размывом подпорных стен.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымский эколог: опресненная вода пригодна для питья. Как только власти Крыма заговорили о постройке опреснителя морской воды, по соцсетям стали гулять страшилки о ее непригодности для человека.
В Симферополе строят канализационный коллектор за 11,5 млрд рублей. В крымской столице продолжается строительство канализационного коллектора глубокого заложения. Уже построено 2708 метров туннеля, а его общая длина составит около 17 км.
За один месяц власти Симферополя разрешили спилить более тысячи деревьев. С марта 2020 года в Симферополе выдано 194 разрешения на снос и обрезку зеленых насаждений.
Феодосия и Коктебель на два дня останутся без газа. С 7:00 часов 6 октября до 20:00 7 октября Управление магистральных газопроводов ГУП РК «Черноморнефтегаз» будет проводить плановые ремонтные работы с полной остановкой ГРС г. Феодосии.
Названы регионы Крыма с самым высоким темпом роста случаев COVID-19
За последнюю неделю наибольший рост количества случаев заражения коронавирусом наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.
В Крыму впервые за 15 лет превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Крыму впервые за 15 лет зафиксирован рекорд по превышению эпидемического порога, заявила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по COVID-19.
Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма
Случаи заболевания COVID-19 выявлены в 6% крымских школ, оснований для перевода учащихся на дистанционное обучение пока нет.
Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества
В Крыму не хватит электричества, чтобы обеспечить работу опреснительных установок.
27 сентября
Севастополь затопило и машины поплыли
Как и предсказывали синоптики, на Севастополь обрушился мощный ливень. Ливневая канализация не справляется с потоками воды.