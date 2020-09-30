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Власти готовят техзадание на разработку концепции парка Гагарина в Симферополе
Открытый конкурс на разработку архитектурной концепции реконструкции симферопольского парка им. Гагарина стартует 1 октября.
Власти приступили к подготовке техзадания конкурса на основе результатов ранее проведенного соцопроса жителей крымской столицы, сообщил начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Симферополя Олег Коробчук.
«На сегодняшний день полученные данные систематизируются. До 1 октября техническое задание будет сформировано», – цитирует Коробчука пресс-служба горадминистрации.
Главная задача, по его словам, сохранить ландшафтный каркас парка, а также существующую инфраструктуру без каких-либо глобальных изменений. Кроме того, необходимо дооснастить парк функционалом в сфере безопасности, доступности и комфорта городской среды. «В этом направлении необходимо полагаться на положительный опыт коллег и на успешно реализованные проекты. Но с учетом запланированного финансирования и без отрыва от того, что форматировать его нужно в соответствии с пожеланиями и видением симферопольцев», – отметил Коробчук.
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации подчеркнул, что участие в конкурсе примут архитекторы, физические и юридические лица. «Никаких ограничений не будет. Главное, чтобы это были профессионалы, с соответствующей квалификацией, навыками и опытом», – сказал Коробчук.
Ранее сообщалось, что победителю конкурса власти Крыма выделят грант в 1,2 млн рублей. Предварительно общая стоимость реконструкции парка оценивается в 700 млн рублей. Работы по реконструкции охватят территорию в 50 га. В этом году властям предстоит определиться с проектировщиком. Планируется, что до конца октября уже будет сформировано техническое задание, которое разместят в открытом доступе. Будет проведен открытый конкурс по концепции парка им. Гагарина и заключен контракт с победителем. Непосредственно работы по реконструкции предполагается начать к концу 2021 – началу 2022 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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