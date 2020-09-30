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Власть

Верховная Рада признала незаконными местные выборы в Крыму

20:52 среда, 30 сентября 2020
Верховная Рада признала незаконными местные выборы в Крыму

фото © Крым.реалии

Украинский парламент принял постановление – заявление о непризнании местных выборов, которые Россия организовала на территории Крыма и Севастополя.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В заявлении указано, что Верховная Рада Украины выражает протест в связи с «очередным незаконным проведением 13 сентября российской оккупационной администрацией так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополь, в частности «выборов губернатора Севастополя» и «довыборов депутатов» в так называемых «государственном совете Республики Крым» и «Симферопольском местном совете».

Верховная Рада также выражает благодарность международным партнерам, которые уже заявили о непризнании легитимности этих выборов. Депутаты при этом обратились к членам парламентов иностранных государств и международных парламентских организаций, которые этого еще не сделали, с призывом «дать принципиальную оценку незаконным действиям России, воздержаться от любых контактов с незаконными органами российской оккупационной администрации и ее представителями».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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