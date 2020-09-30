Вакцина от 23 штаммов пневмококка поможет не заболеть коронавирусом

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Ученые назвали препараты, которые лучше всего подходят детям и взрослым, чтобы не заразиться и избежать тяжелых осложнений при коронавирусе.

Взрослым, по их мнению, лучше подойдет 23-валентная, а детям и пожилым — 13-валентная вакцина от пневмококка. Разница между ними заключается в наборе штаммов опасной бактерии, против которой формируется защита.

Главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского университета Николай Брико рассказал «Известиям», что существуют рекомендации, в которых четко прописано, кому какой препарат показан.

— Для детей в возрасте до двух лет рекомендовано использовать именно конъюгированную 13-валентную вакцину, — отметил специалист. — Для лиц старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями мы рекомендуем начинать с нее же, а через год уже прививаться 23-валентной.

Здоровым же взрослым людям рекомендована именно 23-валентная вакцина, утверждают специалисты. По их словам, вовремя сделанный укол позволит избежать бактериальных осложнений при COVID-19 и улучшит состояние иммунной системы.

Это подтверждают и зарубежные научные коллективы. Например, ученые из Италии показали, что у привитых от пневмококка в прошлом году значительно реже выявлялся положительный тест на новую инфекцию.

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