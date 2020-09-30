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Власть

В Симферополе строят канализационный коллектор за 11,5 млрд рублей

В Симферополе строят канализационный коллектор за 11,5 млрд рублей

фото © tim-original.livejournal.com

В крымской столице продолжается строительство канализационного коллектора глубокого заложения. Уже построено 2708 метров туннеля, а его общая длина составит около 17 км.

Об этом сегодня журналистам сообщил главный инженер ООО «Тоннельгеострой» Андрей Булыгин.

— Коллектор строится по федеральной целевой программе. Стоимость объекта вместе ПИРами (проект-изыскательными работами, — ред.) 11,5 млрд рублей. Начали строительство полтора года назад, сейчас государственную экспертизу уже получили. Порядка 20 шахт ведется строительство. Всего шахт 33. Собираемся закончить в рамках нашего контракта, — рассказал Андрей Булыгин.

Он добавил, что в Крыму проектов такого масштаба еще не было. «Это инновационно, современно и долговечно», — заверил Булыгин.

Канализационный коллектор начнется от Екатерининского сада в Симферополе, пройдет вдоль реки Салгир через Гагаринский парк, ряд улиц Железнодорожного района Симферополя, вдоль Евпаторийского шоссе и завершится на территории села Укромновское, где буду располагаться очистные сооружения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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