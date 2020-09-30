Происшествия
В Симферополе 17-летний парень попался на краже рубинов и бриллиантов
В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что неустановленное лицо из ее квартиры тайно, путем свободного доступа, похитило кольцо с рубином и бриллиантом, а также золотую цепь, кулон, 4 пары золотых сережек.
Общая сумма ущерба составила 126 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» УМВД России по городу Симферополю по «горячим следам» задержан 17-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.
Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что часть похищенного он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.
Остальные ювелирные изделия изъяты полицейскими и возвращены законной владелице. Как выяснило следствие, в квартире потерпевшей он оказался благодаря знакомству с ее сыном, который пригласил его в гости. Воспользовавшись тем, что парень отвлекся, молодой человек совершил кражу золотых изделий.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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