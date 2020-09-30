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Коронавирус в Крыму

В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за сутки

В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за минувшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 30 сентября зарегистрированы 23 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 22 до 85 лет, все – местные жители. 27 человек выписаны после выздоровления», - говорится в сообщении.

Всего в Севастополе COVID-19 подтвержден у 1013 человек. Выздоровели 641 человек, 27 человек скончались. 

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2808 человек, из них 28 за последние сутки. С начала пандемии скончались 66 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки. За 29 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции.

Ученые назвали причины ошибок тестов на COVID-19. Исследователи из Франции попытались выяснить причину частых ошибок ПЦР-тестов на COVID-19.

Россияне опять начали скупать лимоны и маски. Спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон в России в сентябре повысился более чем на треть по сравнению с августом.

Губернатор Севастополя решил привиться от коронавируса. Это произойдет после поступления российской вакцины в массовое производство.

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