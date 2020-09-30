Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией ● Четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки ● Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы ● Россияне опять начали скупать лимоны и маски
В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за сутки
В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за минувшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 30 сентября зарегистрированы 23 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 22 до 85 лет, все – местные жители. 27 человек выписаны после выздоровления», - говорится в сообщении.
Всего в Севастополе COVID-19 подтвержден у 1013 человек. Выздоровели 641 человек, 27 человек скончались.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2808 человек, из них 28 за последние сутки. С начала пандемии скончались 66 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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