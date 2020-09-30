В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за сутки

В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за минувшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 30 сентября зарегистрированы 23 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 22 до 85 лет, все – местные жители. 27 человек выписаны после выздоровления», - говорится в сообщении.

Всего в Севастополе COVID-19 подтвержден у 1013 человек. Выздоровели 641 человек, 27 человек скончались.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2808 человек, из них 28 за последние сутки. С начала пандемии скончались 66 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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