В Севастополе герой спас бабушку из потопа

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Молодой человек буквально вынес женщину на руках.

В Севастополе во время проливного дождя вблизи администрации Гагаринского муниципального округа образовалось огромное количество воды, заложницей которой стала пожилая женщина с зонтиком.

Бабушка, одетая явно не по погоде, находилась практически в центре затопленного участка улицы. Держась одной рукой за забор, она стояла по пояс в воде и не могла самостоятельно выбраться.

Судя по снятому с места происшествия видео, как минимум одна машина проехала мимо растерявшейся горожанки. Как долго бабушка боролась со стихией и как долго это могло продолжаться — неизвестно. Однако на помощь ей пришел небезразличный мужчина, который буквально на руках отнес женщину в безопасное место.

Опубликованное в социальных сетях видео уже набрало несколько тысяч просмотров и сотни отметок «Нравится». В комментариях мужчину называют героем, молодчиной и красавцем.

В тексте использованы материалы: Форпост

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