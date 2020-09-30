Происшествия
В Севастополе герой спас бабушку из потопа
фото © Форпост
Молодой человек буквально вынес женщину на руках.
В Севастополе во время проливного дождя вблизи администрации Гагаринского муниципального округа образовалось огромное количество воды, заложницей которой стала пожилая женщина с зонтиком.
Бабушка, одетая явно не по погоде, находилась практически в центре затопленного участка улицы. Держась одной рукой за забор, она стояла по пояс в воде и не могла самостоятельно выбраться.
Судя по снятому с места происшествия видео, как минимум одна машина проехала мимо растерявшейся горожанки. Как долго бабушка боролась со стихией и как долго это могло продолжаться — неизвестно. Однако на помощь ей пришел небезразличный мужчина, который буквально на руках отнес женщину в безопасное место.
Опубликованное в социальных сетях видео уже набрало несколько тысяч просмотров и сотни отметок «Нравится». В комментариях мужчину называют героем, молодчиной и красавцем.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Летящие в Крым красноярские медики спасли пассажирку с интоксикацией. 28 сентября на рейсе Москва — Симферополь пассажирка потеряла сознание. Экипаж, опасаясь за ее состояние, обсуждал вопрос о досрочной посадке.
В Севастополе загорелся торговый центр. В Севастополе сегодня днем произошел пожар в торговом центре «Московский» на проспекте Генерала Острякова.
В Севастополе неизвестные порезали плакат со Сталиным. В Севастополе на пересечении улиц Генерала Петрова и Новороссийской неизвестные порезали плакат с изображением советского диктатора Иосифа Сталина, который был размещен возле офиса местной ячейки КПРФ.
Лобовая авария на западе Крыма: двое пострадавших в больнице. В Сакском районе Крыма произошло лобовое ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Названы регионы Крыма с самым высоким темпом роста случаев COVID-19
За последнюю неделю наибольший рост количества случаев заражения коронавирусом наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.
В Крыму впервые за 15 лет превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Крыму впервые за 15 лет зафиксирован рекорд по превышению эпидемического порога, заявила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по COVID-19.
Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма
Случаи заболевания COVID-19 выявлены в 6% крымских школ, оснований для перевода учащихся на дистанционное обучение пока нет.
Гидролог: на опреснение в Крыму не хватит электричества
В Крыму не хватит электричества, чтобы обеспечить работу опреснительных установок.
27 сентября
Севастополь затопило и машины поплыли
Как и предсказывали синоптики, на Севастополь обрушился мощный ливень. Ливневая канализация не справляется с потоками воды.