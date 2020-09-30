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Происшествия

В МЧС Крыма считают, в крымских ресторанах не соблюдают противопожарные правила

14:39 среда, 30 сентября 2020
В МЧС Крыма считают, в крымских ресторанах не соблюдают противопожарные правила

фото © Новости Крыма

Владельцы некоторых заведений общепита в Крыму пренебрегают правилами противопожарной безопасности.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный.             

«К сожалению, есть такие заведения, владельцы которых не стремятся позаботиться о безопасности гостей. Зачастую люди экономят на пожарной сигнализации, на первичных средствах пожаротушения, на системах оповещения о пожаре. Владельцы не всегда учитывают нагрузку на электросеть», - сказал он.

Грамотный уточнил, что в Крыму практических во всех торговых центрах заменили украинское противопожарное оборудование.

В апреле 2018 года в Крыму прокуратура и МЧС провели проверки мест массового пребывания людей после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек. По их итогам в суды были направлены десятки исков о запрете эксплуатации объектов, в которых выявили нарушения противопожарной безопасности. После рассмотрения материалов в крымских городах закрыли ряд крупных торговых центров, а также объекты культуры и спорта, досуговые детские организации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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