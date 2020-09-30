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Коронавирус в Крыму

В Крыму впервые за 15 лет превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

17:08 среда, 30 сентября 2020
В Крыму впервые за 15 лет превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

фото © Новости Крыма

В Крыму впервые за 15 лет зафиксирован рекорд по превышению эпидемического порога, заявила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по COVID-19.

«Ситуация за последнюю неделю не имеет тенденцию к улучшению, к сожалению. У нас продолжается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это сезонный уровень заболеваемости. За последние 15 лет такого превышения эпидемических порогов не было никогда. На сегодняшний день у нас эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в целом в Крыму на 11%, и на 17% в Симферополе», - уточнила глава Роспотребнадзора.

При этом она напомнила, что сейчас на полуострове продолжается иммунизация против гриппа.

«63% процента вакцины уже использовано», - уточнила Пеньковская.

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 90 случаев новой коронавирусной инфекции. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, четыре случая завозные из Украины. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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