Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за сутки ● Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией ● Четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки ● Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы
В Крыму впервые за 15 лет превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
фото © Новости Крыма
В Крыму впервые за 15 лет зафиксирован рекорд по превышению эпидемического порога, заявила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по COVID-19.
«Ситуация за последнюю неделю не имеет тенденцию к улучшению, к сожалению. У нас продолжается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это сезонный уровень заболеваемости. За последние 15 лет такого превышения эпидемических порогов не было никогда. На сегодняшний день у нас эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в целом в Крыму на 11%, и на 17% в Симферополе», - уточнила глава Роспотребнадзора.
При этом она напомнила, что сейчас на полуострове продолжается иммунизация против гриппа.
«63% процента вакцины уже использовано», - уточнила Пеньковская.
За последние сутки в Крыму зарегистрировали 90 случаев новой коронавирусной инфекции. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, четыре случая завозные из Украины. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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