Власть
В Крыму с помощью сирен проверят систему оповещения
Систему оповещения населения проверят на территории всего Крыма 2 октября.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«2 октября в Республике Крым будет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения», – говорится в сообщении.
На территории республики будет задействована региональная система оповещения и информирования населения с включением сирен и замещением сигналов телеканалов.
Предыдущий раз систему оповещения проверяли 26 марта текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанину грозит 7 лет колонии за посылку с запрещенными препаратами. Крымские таможенники задержали крымчанина при получении посылки с сильнодействующими препаратами из Республики Беларусь.
Уехавший в Киев ректор Крымского университета внесен в реестр коррупционеров. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)Украины сообщает о внесении в реестр коррупционеров исполняющего обязанности ректора Таврического Национального Университета имени В. И. Вернадского Владимира Казарина.
У крымчанина изъяли 225 античных и средневековых монет. В законную силу вступил приговор судьи Кировского районного суда о привлечении к административной ответственности жителя Кировского района 1994 г.р. по статье 7.15.1 КоАП РФ («Незаконный оборот археологических предметов»).
У жителя Джанкоя нашли револьвер и взрывчатку. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в приграничном Джанкое выявили оружие и боеприпасы, сообщила пресс-служба ведомства.
Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки
За 29 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции.
Ученые назвали причины ошибок тестов на COVID-19
Исследователи из Франции попытались выяснить причину частых ошибок ПЦР-тестов на COVID-19.
Вакцина от 23 штаммов пневмококка поможет не заболеть коронавирусом
Ученые назвали препараты, которые лучше всего подходят детям и взрослым, чтобы не заразиться и избежать тяжелых осложнений при коронавирусе.
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму
24 часа назад
Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы
15 часов назад
В Севастополе загорелся торговый центрфото
18 часов назад
В Симферополе строят канализационный коллектор за 11,5 млрд рублей
В крымской столице продолжается строительство канализационного коллектора глубокого заложения. Уже построено 2708 метров туннеля, а его общая длина составит около 17 км.