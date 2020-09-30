В Крыму с помощью сирен проверят систему оповещения

Систему оповещения населения проверят на территории всего Крыма 2 октября.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«2 октября в Республике Крым будет проведена годовая комплексная проверка системы оповещения и информирования населения», – говорится в сообщении.

На территории республики будет задействована региональная система оповещения и информирования населения с включением сирен и замещением сигналов телеканалов.

Предыдущий раз систему оповещения проверяли 26 марта текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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