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Власть

В Керчи до конца года появится 25 «умных» остановок

Всего планируется установить 50 конструкций, половина из которых будут «умными» — с камерами наблюдения и интернетом.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Керчи.

По информации главы администрации Сергея Бороздина, в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в Керчи планируется установить новые остановочные павильоны.

Всего в городе появятся 50 конструкций. 25 из них — «умные» остановки. Они будут оснащены камерами видеонаблюдения, инернетом, входами для зарядных устройств. Появятся в городе и 30 новых контейнерных площадок.

Глава администрации сообщил, что на сегодняшний день определен единый поставщик на выполнение работ. Сумма контракта составила 17,5 млн рублей.

— В настоящее время по городу ведется демонтаж старых остановочных павильонов. Затем приступят к установке новых. Все они будут выполнены в едином стиле. Современные конструкции повысят комфортность и безопасность пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, — отметил Сергей Бороздин.Работы подрядчик планирует выполнить до конца года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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