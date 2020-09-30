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Власть

Уволен министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов

10:55 среда, 30 сентября 2020

Ведомство возглавит главврач Республиканской клинической больницы имени Семашко Александр Остапенко, который ранее возглавлял ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии».

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Александр Остапенко. Фото пресс-службы Минздрава РК.

«Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова.

На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан», — написал глава Крыма.

Справка: Остапенко Александр Иванович родился 6 августа 1972 года в г. Голая Пристань Херсонской области. В 1995 году окончил Крымский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», в 2008 году – Одесский региональный институт государственного управления НАГУ. Кандидат медицинских наук, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация и управление здравоохранением». Несколько лет возглавлял ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии», затем возглавил республиканскую клиническую больницу им. Семашко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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