Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.2
воздух +17
море +22

Власть

Управляющие компании Севастополя утаивали информацию

Ответственность за нарушение закона легла не на первые лица организаций.

Сразу две управляющие компании Севастополя попали в поле зрения прокуратуры из-за сокрытия информации о своей деятельности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установили сотрудники прокуратуры, в августе этого года ООО «УК Балаклавского района» и ГУПС «УК «Инкерман» проигнорировали требования законодательства и не разместили в государственной информационной системе ЖКХ сведения о выполняемых работах по содержанию, ремонту и использованию общедомового имущества многоквартирных домов, а также о работах по коммунальным услугам, общих собраниях собственников МКД, степени износа домов и другие сведения, предусмотренные законом.

По данным фактам на заместителей руководителей обеих организаций заведены административные дела - после их рассмотрения по существу мировыми судьями, виновные будут привлечены к ответственности.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе строят канализационный коллектор за 11,5 млрд рублей. В крымской столице продолжается строительство канализационного коллектора глубокого заложения. Уже построено 2708 метров туннеля, а его общая длина составит около 17 км.

За один месяц власти Симферополя разрешили спилить более тысячи деревьев. С марта 2020 года в Симферополе выдано 194 разрешения на снос и обрезку зеленых насаждений.

Феодосия и Коктебель на два дня останутся без газа. С 7:00 часов 6 октября до 20:00 7 октября Управление магистральных газопроводов ГУП РК «Черноморнефтегаз» будет проводить плановые ремонтные работы с полной остановкой ГРС г. Феодосии.

Власти Крыма укомплектуют ассенизаторов техникой. Власти Крыма намерены укомплектовать парк автомобильной техники муниципальных ассенизаторов для снижения стоимости их услуг.

Происшествия
Севастополь затопило и машины поплыли

Севастополь затопило и машины поплыли

Как и предсказывали синоптики, на Севастополь обрушился мощный ливень. Ливневая канализация не справляется с потоками воды.

Коронавирус в Крыму
Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией

Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией

Главу администрации Ялты Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией.

Коронавирус в Крыму
Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки

Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки

За 29 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
Летящие в Крым красноярские медики спасли пассажирку с интоксикацией

Летящие в Крым красноярские медики спасли пассажирку с интоксикацией

28 сентября на рейсе Москва — Симферополь пассажирка потеряла сознание. Экипаж, опасаясь за ее состояние, обсуждал вопрос о досрочной посадке.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации