Управляющие компании Севастополя утаивали информацию

Ответственность за нарушение закона легла не на первые лица организаций.

Сразу две управляющие компании Севастополя попали в поле зрения прокуратуры из-за сокрытия информации о своей деятельности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установили сотрудники прокуратуры, в августе этого года ООО «УК Балаклавского района» и ГУПС «УК «Инкерман» проигнорировали требования законодательства и не разместили в государственной информационной системе ЖКХ сведения о выполняемых работах по содержанию, ремонту и использованию общедомового имущества многоквартирных домов, а также о работах по коммунальным услугам, общих собраниях собственников МКД, степени износа домов и другие сведения, предусмотренные законом.

По данным фактам на заместителей руководителей обеих организаций заведены административные дела - после их рассмотрения по существу мировыми судьями, виновные будут привлечены к ответственности.

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