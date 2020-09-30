Коронавирус в Крыму
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Ученые назвали причины ошибок тестов на COVID-19
фото © vk.com/aksenovrk
Исследователи из Франции попытались выяснить причину частых ошибок ПЦР-тестов на COVID-19.
Для этого группа ученых во главе с Жан-Батистом Ласкарру проанализировали 80 пациентов с положительным анализом ПЦР и 80 — с отрицательным при наличии симптомов коронавирусной инфекции и плохим КТ легких.
В результате ученые не нашли разницы в терапии и других особенностях течения болезни и госпитализации, но обнаружили маркеры сильного воспаления (С-белок) и высокие тромбоциты у всех 80 пациентов из второй группы.
При этом в опубликованной ими статье не объяснено, как именно эти характеристики крови влияют на результаты теста — там описана лишь корреляция, суть которой еще предстоит понять.
Российские эксперты сомневаются во влиянии высоких тромбоцитов и содержания С-белка на результат ПЦР-теста.
— Авторы статьи нашли корреляцию, но суть ее не пояснили, — сказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — ПЦР-тест на COVID-19 — это мазок из ротоглотки. А С-белок находится в сыворотке крови. Вряд ли одно может влиять на другое. Однако я не отрицаю, что описанная в статье корреляция может иметь место.
Но в случае с ложноотрицательными тестами нужно найти не корреляцию, а причину, говорит он. Ученый считает, что она может заключаться в отсутствии вируса в рото- и носоглотке части пациентов. С экспертом согласен директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Александр Лукашев.
По его словам, результаты ПЦР-анализа зависят от того, когда взят тест. Известно, что наиболее высокое содержание вируса фиксируется еще до появления клинических симптомов. Что же касается уровня тромбоцитов и содержания в крови реактивного С-белка — это характерно скорее для более поздних стадий болезни, отметил эксперт.
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