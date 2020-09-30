У берегов Алушты заметили смерч

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Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео смерча, который пронесся в море у берегов села Утес под Алуштой.

Крымчане рассказывают, что это произошел утром 30 сентября.

Ранее в управлении МЧС России по Крыму сообщили, что во второй половине дня 29 сентября и в течение суток 30 сентября в Крыму из-за Балканского циклона ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град и шквал 20-25 м/с.

По словам ведущего специалиста российского центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, осадки ожидаются настолько сильные, что могут войти в историю «как суточный рекорд сентября за все время метеонаблюдений».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 30 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 30 сентября.

В Севастополе ждут потопа: объявлено штормовое предупреждение. В Севастополе объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 сентября.

Сильные ливни ожидаются в Крыму в ближайшие два дня. Сильные ливни, град и шквал ожидаются в Крыму 29 и 30 сентября.