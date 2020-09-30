Происшествия
Севастополь затопило и машины поплыли
фото © Автопартнер Крым Севастополь ДТП
Как и предсказывали синоптики, на Севастополь обрушился мощный ливень. Ливневая канализация не справляется с потоками воды.
Региональное МЧС объявляло штормовое предупреждение в ночь с 29 на 30 сентября и первую половину дня 30 сентября. Ожидалось, что количество осадков может достичь уровня 30 миллиметров и более.
В соцсетях горожане делятся фотографиями и видео затопленных улиц и дворов, а также машин, буквально плывущих по дорогам. Особо досталось проспекту Октябрьской революции, улице Бориса Михайлова, проспекту Античному и району Казачьей бухты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 сентября.
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Севастополь затопило и машины поплыли
Как и предсказывали синоптики, на Севастополь обрушился мощный ливень. Ливневая канализация не справляется с потоками воды.
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