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Водный кризис

Самолет для увеличения осадков прибыл в Симферополь

15:51 среда, 30 сентября 2020
Самолет для увеличения осадков прибыл в Симферополь

фото © ria.ru

Самолет-метеолаборатория Як-42Д «Росгидромет» прибыл в Симферополь.

Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

«Самолет-метеолаборатория Як-42Д «Росгидромет» прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции – искусственное увеличение осадков в Крыму», – сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, при пересечении облаков аппаратурный комплекс самолета-метеолаборатории получает полную информацию о текущей стадии их развития: микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и другие. При повторном заходе самолета осуществляется воздействие на облачную систему.

«После проведения активных воздействий в течении одного сезона, сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30%», – заверили в Росгидромете.

Все работы соответствуют строгим экологическим нормативам. Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента, что значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе.

В экипаж, кроме пилотов и технических специалистов, входят сотрудники Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета.

В настоящее время из-за засушливой погоды обмелели водохранилища, питающие Симферополь и окрестные населенные пункты. Введены графики подачи воды.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Росгидромет направит в Крым самолет, способный увеличить количество осадков из дождевых облаков. На проведение этих работ был заключен контракт на сумму 25,5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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