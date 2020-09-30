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Происшествия

С затопленного теплохода в Крыму подняли около 18 тысяч боеприпасов

10:09 среда, 30 сентября 2020

Сотрудники МЧС в ходе обследования затопленного у берегов Феодосии в годы Второй мировой войны теплохода «Жан Жорес» подняли на сушу и обезвредили около 18 тыс опасных предметов.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«На данный момент группой водолазов-пиротехников сводного отряда главного управления МЧС России по Республике Крым уже осуществлено 85 водолазных спусков на затонувший теплоход «Жан Жорес» общей продолжительностью работ 84 часа, – говорится в сообщении. – На сушу поднято около 18 тысяч предметов, из них 12,5 тысячи патронов и более 5 тысяч взрывоопасных предметов. Все опасные находки транспортируются на полигон, где уничтожаются с соблюдением всех норм безопасности».

В ведомстве отметили, что всего в работах задействована группировка сил и средств от РСЧС – 60 человек и 23 единицы техники, из них от МЧС России 44 человека и 17 единиц техники, в том числе 6 плавсредств. Для обеспечения безопасности на воде от случайного заплыва маломерных судов в опасную зону привлечена Государственная инспекция по маломерным судам, которая проводит патрулирование акватории залива.

Ранее в МЧС сообщили, что за первую неделю работ спасатели подняли на сушу и обезвредили более 8,5 тысячи предметов. Работы начались 15 сентября. Вместе с теплоходом спасатели обследуют затонувший в 1941 году базовый тральщик Черноморского флота «Минреп».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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