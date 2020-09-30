Россиянка с раскопок в древнегреческого поселения в Крыму привезла бигуди

Костромичка Вера Левашова этим летом отправилась волонтером на археологические раскопки в район строительства фондохранилища музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Пробыла она там 11 дней — с 11 по 22 сентября и за это время сделала несколько находок… не относящихся, правда к городищу Херсонес, которое в IV-III веках до рождества Христова располагалось на месте современного Севастополя. Трофеями костромской любительницы ареологии стал осколок снаряда времен Великой Отечественной войны и … бигуди. Самые обыкновенные, резиновые, какими женщины пользуются и сейчас.

Поскольку археологической ценности эти артефакты не имели, руководители раскопок разрешили Вере Левашовой оставить их себе.

Девушка, которая в Костроме работает парикмахером, была этому очень рада — «крымские бигуди» станут теперь ее профессиональным талисманом.

В тексте использованы материалы: МК

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