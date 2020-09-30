Курортный сезон
Развитие сюжета: Россиян заманивают в Крым кэшбеком ● Здравницы Крыма в «бархатный сезон» забронированы на 70-80 процентов ● Россиянка рассказала о хитрых гаишниках в Крыму ● Ялта надеется привлечь туристов и после завершения курортного сезона ● «Чувствовали себя обманутыми»: российские туристы об отдыхе в Крыму
Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью кэшбэка за отдых
фото © Новый день
Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью программы стимулирования внутреннего туризма, хотя власти пытаются представить радужную картину.
Напомним, с 21 по 28 августа можно было приобрести путевки в различные российские города с перспективой вернуть часть потраченных денег. В Крым таким образом можно было купить туры, начинающиеся с 1 октября.
Министр туризма и курортов РК Вадим Волченко заявил, что «среди доступных внутренних маршрутов Крым стал одним из самых популярных направлений». И добавил: по данным Ростуризма, за неделю продаж куплено 1 тысяча 125 путевок (наибольшей популярностью пользовались отели Ялты и Саки).
Всего в рамках программы стимулирования внутреннего туризма было продано более 50 тысяч путевок, то есть Крым выбрали только около 2% участников. А на каждый отель, заявившийся в программу (таковых было всего 79) приходится в среднем по 14 – 15 путевок. И это на все три оставшихся до конца года месяца.
Напомним, в октябре планируется второй этап программы стимулирования, ног точные даты акции пока не называются.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов рассказал о заполняемости крымских отелей в «ковидный» сезон. Глава РК Сергей Аксенов в поздравлении с Всемирным днем туризма рассказал, что отели полуострова, несмотря на пандемию коронавируса в мире, в сезон были заполнены практически полностью.
В Севастополе Батилиман и Инжир остаются недоступными для отдыха. Севприроднадзор продлил ограничительные меры, которые введены в Севастополе в связи с требованиями пожарной безопасности.
Здравницы Крыма в «бархатный сезон» забронированы на 70-80 процентов. На бархатный сезон уровень бронирования крымских здравниц составляет 70-80%, утверждает глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Ялта надеется привлечь туристов и после завершения курортного сезона. Власти Ялты рассчитывают привлечь гостей после завершения курортного сезона событийными мероприятиями.
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