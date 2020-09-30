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Курортный сезон

Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью кэшбэка за отдых

13:28 среда, 30 сентября 2020
Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью кэшбэка за отдых

фото © Новый день

Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью программы стимулирования внутреннего туризма, хотя власти пытаются представить радужную картину.

Напомним, с 21 по 28 августа можно было приобрести путевки в различные российские города с перспективой вернуть часть потраченных денег. В Крым таким образом можно было купить туры, начинающиеся с 1 октября.

Министр туризма и курортов РК Вадим Волченко заявил, что «среди доступных внутренних маршрутов Крым стал одним из самых популярных направлений». И добавил: по данным Ростуризма, за неделю продаж куплено 1 тысяча 125 путевок (наибольшей популярностью пользовались отели Ялты и Саки).

Всего в рамках программы стимулирования внутреннего туризма было продано более 50 тысяч путевок, то есть Крым выбрали только около 2% участников. А на каждый отель, заявившийся в программу (таковых было всего 79) приходится в среднем по 14 – 15 путевок. И это на все три оставшихся до конца года месяца.

Напомним, в октябре планируется второй этап программы стимулирования, ног точные даты акции пока не называются.

В тексте использованы материалы: Новый день

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