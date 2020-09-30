«Пьяные дети, жуткая грязь»: Гришковец о барах в центре Севастополя

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Евгений Гришковец раскритиковал бары в центре Севастополя.

В приветственной речи перед началом своего спектакля он рассказал зрителям о своем впечатлении от «стометровки» с барами, расположенной в нескольких метрах от Артбухты и Приморского бульвара.

«Я вот в субботу вышел на «стометровку«… Я понял, что в России не существует ни Роспотребнадзора, ни пожарных, ни санэпидемстанции. Пьяные дети, жуткая грязь! Если какой-то вирус зародится на территории России, у меня не будет сомнений, откуда он взялся! Как это возможно, в центре такого прекрасного города, которым гордятся даже те люди, которые никогда здесь не бывали… Ну вот, не побывали, поэтому и гордятся. Я просто не понимаю, почему это сохраняется? Притом, что город преображается, украшается, становится все белее и белее…», - эмоционально произнес Гришковец.

Также артист возмутился тем, что из-за коронавирусных ограничений во многих городах России все еще остаются закрытыми театры и отменяются спектакли: «При этом в барах можно, а в театре нельзя!». Потом, однако, артист добавил, что Севастополь – единственный город в стране, в котором люди «смело и решительно собрались в театре».

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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